Inauguration de la microcentrale hydroélectrique de Wau au Nord-Kivu

Kinshasa, 18 Avril, 2017 (ACP).– La micro centrale hydroélectrique de Wau dans le territoire de Masisi, province du Nord Kivu a été inauguré mardi, indique le PNUD dans un communiqué de presse remis mardi à l’ACP. Selon la source, la réalisation de cet ouvrage d’intérêt public, d’une capacité de 350Kw, est le fruit de la coopération entre la province du Nord Kivu, le PNUD et le gouvernement de la République de Corée du Sud qui a mis à disposition les ressources nécessaires.

En effet, précise la source, le déficit en production d’énergie compte parmi les obstacles majeurs au développement de cette région, cette problématique freine la création d’emplois et d’activités économiques pouvant offrir des perspectives aux jeunes en milieu rural. La distribution de l’énergie électrique issue de ressources renouvelables à tous les citoyens des communautés concernées constituera sans aucun doute un facteur de stabilisation et de prospérité du territoire de Masisi.

Une coopération récente entre le PNUD et la République de Corée du Sud en RDC, dans le cadre du projet de relèvement communautaire et de consolidation de la paix au Nord Kivu , a déjà permis de développer plusieurs actions en faveur des communautés du territoire.

Il s’agit entre autres de deux centres de formation professionnelle couvrant 8 filières, d’une capacité totale de 340 apprenants par an qui sont opérationnels à Masisi et à Walikale. Deux marchés ruraux fonctionnels ont été reconstruits au profit de 255 personnes dont 124 à Walikale et 131 à Lushebere, 5 km des routes de desserte agricole ont été réhabilitées dont 3 sur l’axe Kisuma pour désenclaver le milieu de vie de 300 ménages et 7 sur l’axe Matovu pour désenclaver 10 villages.

Le cout total de la microcentrale électrique est estimé à 530.000 dollars américains, soit une intervention de 330.000 USD pour le Koïca, 100.000 USD du PNUD et 100.000 USD du gouvernement provincial du Nord-Kivu. ACP/FNG/Kgd