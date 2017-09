Inauguration des panneaux délimitant la zone économique spéciale de Maluku

Kinshasa, 05 Sept. 2017 (ACP).– Le directeur de cabinet du ministre de l’Industrie, Roger Lossala Ngondo, a procédé mardi à Maluku, une commune urbano-rurale située à l’Est de la ville de Kinshasa, à l’inauguration des panneaux délimitant la Zone économique spéciale (ZES) de cette municipalité.

La délimitation de la zone économique spéciale de Maluku est une manière d’informer la population de la décision du gouvernement de mettre cet espace à l’abri de toutes les tentations de spoliation, a fait savoir M. Lossala, soulignant que celui-ci a été décidé et créé suite à la volonté du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange de relancer le secteur de l’industrialisation de la RDC, à l’instar de la République populaire de Chine.

L’idée du Chef de l’Etat, a-t-il ajouté, est de permettre aux investisseurs de pouvoir relancer l’industrie locale, tout en faisant remarquer qu’en 1960, la RDC en comptait plus de 19 mille (19.000) contre 511 actuellement. Cette zone économique va servir de cadre aux investisseurs soucieux d’implanter leurs usines et de bénéficier des avantages fiscaux et administratifs.

Toutefois, le directeur de cabinet a déploré le sabotage et la spoliation du site par les autorités politico-administratives et religieuses et ordonné la démolition de bornes trouvées sur place.

De son coté, le chargé de mission adjoint de l’ Agence des zones économiques spéciales (AZES), Hugues Nepanepa Mayenge, a dit être venu sensibiliser la population sur l’ existence de ce projet cher au gouvernement, insistant que la ZES/Maluku est une propriété de l’Etat et ne doit faire l’objet ni de la spoliation, ni des actes de sabotage.

Dans ce cadre, il a annoncé qu’ une mission d’identification des spoliateurs sera diligenté sous la supervision du ministère de l’ Industrie en vue d’ identifier les personnes qui ont construit sur le site , ériger des clôtures sur ses périmètres du site.

L’Agence des zones économiques est un établissement public à caractère administratif et technique qui a pour mission d’assurer l’administration, la régulation, le contrôle ainsi que le suivi des activités des ZES en RDC.

A ce titre, l’Agence est chargée d’octroyer le statut des ZES, de superviser le processus de leur implantation ainsi que d’assurer l’inspection et le contrôle administratif. ACP/Ywm/Mat/May