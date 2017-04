Incursion des bandits armés aux cliniques de l’Université Catholique du Graben

Butembo, 08 Avril 2017 (ACP).- Les cliniques de l’Universités Catholique du Graben (UCG) ont été investies par des bandits armés de fusils et armes blanches dans la nuit du jeudi 06 avril 2017. Selon le responsable de cette structure sanitaire, M. l’Abbé Jacques, ces malfrats nocturnes ont ligoté la sentinelle avant de la poignarder au bras droit.

La même source indique que ces malfrats ont cassé les cadenas puis ont franchi la porte du bureau administratif ou ils ont emporté une bagatelle somme de plus de cinq mille dollars destinée à la paie du personnel. Le médecin directeur des cliniques universitaires de l’U.C.G précise que cette situation aura des répercutions sur le fonctionnement de cette formation médicale et dit avoir alerté les services spécialisés de sécurité et les autorités politico-administratives pour que les enquêtes soient amorcées. Une plainte contre inconnu a été déposée auprès des instances judiciaires. ACP/Zng/JGD