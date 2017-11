Les inégalités subies par les femmes : une menace pour la paix dans le monde

Kinshasa, 06 Nov. 2017 (ACP).- Les inégalités subies par les femmes constituent une menace pour la paix dans le monde, a déclaré lundi Mme Claire Diatusila, encadreuse des enfants du groupe Kizito-Anuarite (KA) de l’église Sainte Marie-Goretti dans la commune de Kalamu, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Selon elle, ces inégalités peuvent menacer les Objectifs de développement durable (ODD) fixés en 2030 par les Nations Unies, si rien n’est fait pour les réduire et protéger les droits des femmes les plus pauvres, afin de leur permettre de décider elles-mêmes de leur vie.

Mme Diatusila a noté que la lutte contre ces inégalités qui concernent aussi le domaine économique et celui de la santé de reproduction, à travers la promotion du genre, est une option valable pour propulser le pays vers les ODD, en vue de l’élimination de la pauvreté en général et celle qui affecte la gente féminine en particulier. L’encadreuse des enfants du groupe KA a, en outre estimé que cette démarche contribuerait à l’élimination des obstacles sociaux et institutionnels qui empêchent les femmes de s’épanouir pleinement. ACP/Kayu/JGD