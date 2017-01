Inhumation à Bandundu de feu Jean-Baptiste Mutombo wa Ntumba de la RTNC

Bandundu, 09 Janv. 2017 (ACP).- La dépouille mortelle du producteur-animateur de la direction provinciale de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) de l’ex-province du Bandundu, Jean-Baptiste Mutombo wa Ntumba Ambakwamba, a été inhumé dimanche 8 janvier au cimetière de Nsele de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, après une veillée mortuaire animée tour à tour, sur le terrain du camp de l’ex-Onatra, par la troupe théâtrale Sukisa de la RTNC, les orchestres Bakolo Miziki, Bana Nzoy Azwande et le groupe folklorique Mbala Mapotopoto.

Feu Mutombo est décédé le 31 décembre 2016 à l’hôpital général de référence de Bandundu où il était admis pour les soins médicaux des suites d’une crise de paralysie partielle causée par un accident vasculaire cérébral (AVC).

Lors de l’office religieux de dimanche avant-midi, le pasteur Célestin Kwekwa de l’église Branham, a basé son oraison sur le première épitre de Pierre, verset 24, rappelant que « toute chaire est comme de l’herbe, et toute sa gloire est comme une fleur d’herbe ; l’herbe se dessèche et la fleur tombe ». Il a exhorté les nombreux participants au culte venus des trois communes de Bandundu d’accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pendant qu’on est en vie, afin de naître de nouveau de l’esprit de Dieu et d’obtenir le salut éternel grâce au baptême de régénérescence.

Né à Kikwit en 1943, feu Mutombo, un des piliers de la RTNC/Bandundu, laisse une veuve, plusieurs enfants et petits enfants. Il fut engagé en 1962 dans cette entité au ministère de l’Information de l’ancienne province du Kwilu. ACP/Kayu/Wet