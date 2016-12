Inhumation du député national Charles Mwando Nsimba au cimetière de sapin II à Lubumbashi

Lubumbashi, 24 Déc. 2016 (ACP).- L’honorable député national Charles Mwando Nsimba, président du Rassemblement de l’opposition du G7, a été inhumé samedi 24decembre au cimetière de Sapin II de la commune de Kampemba à Lubumbashi.

Auparavant, une cérémonie d’hommage en sa mémoire et de dépôt des gerbes de fleurs a été organisée à l’esplanade du Bâtiment du 30 Juin, siège de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, en présence de plusieurs officiels, dont les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux et certains membres du gouvernement provincial.

Dans son oraison funèbre, le président national de la Fondation katangaise et de l’association socioculturelle Bunvwano bwa batabwa, M. Raphaël Mututa Mistala, a loué les mérites et qualités sociaux, politiques, chrétiens et professionnels de feu Charles Mwando Nsimba, en soulignant qu’ il a été un mentor et un modèle pour plusieurs citoyens congolais en général, et katangais en particulier.

Par la suite, le président provincial du G7 pour l’ex Katanga, M. Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza a exprimé le regret et le chagrin du Rassemblement de l’opposition causés par cette disparition inopinée d’un patriarche du Katanga.

Le mot de famille a été lu à la fin de la messe de requiem célébrée en cathédrale Saints Pierre et Paul par son fils, Christian Mwando Kabulo, qui a souligné que l’illustre disparu a mené depuis sa jeunesse un combat pour la démocratie. Il a également remercié tous ceux qui se sont joints à la famille de feu Charles Mwando Nsimba durant ce dur moment.

Feu Mwando Nsimba Charles, entré en coma le 12 octobre 2016, jours où il totalisait 80ans, est mort à Bruxelles le 12 décembre 2016.

Né le 12 octobre 1936, il a occupé plusieurs fonctions, notamment de gouverneur de province, administrateur de société, président du parti politique UNADEF, vice Premier ministre, ministre dans différents gouvernements depuis la Deuxième République jusqu’au gouvernement du Premier ministre Gizenga, député et premier vice-président de l’Assemblée nationale. ACP/ZNG/Kgd