Inongo : le ministre provincial de la communication et medias informé des préoccupations des organes de presse

Inongo, 17 Janv. 2017 (ACP).- Le ministre provincial de la communication et medias, porte- parole du gouvernement provincial du Mai Ndombe, Antoine Bonkundo Nsewule, a reçu vendredi dans son cabinet de travail les organes de presse tant officiels que privés basés à Inongo, chef-lieu de la province pour une prise de contact en vue de s’enquérir de leurs préoccupations.

Au cours de cet entretien, M. Bonkundo a exhorté ses interlocuteurs au travail et au professionnalisme pour une bonne visibilité en vue de désenclaver la province sur le plan de l’information et de la communication.

Pour leur part les professionnels des médias notamment ceux de l’ACP, la RTNC, la RENATELSAT, la RADIO SADEM(RTCS) et la RTAM ont, après avoir expliqué le système de fonctionnement de chaque organe, brossé au ministre les différentes difficultés auxquels ils sont confrontés dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations, l’absence des frais de fonctionnement, de bureau de travail et de matériels.

M. Bonkundo a pris bonne note des préoccupations de ses interlocuteurs et promis d’en faire rapport à la hiérarchie pour des solutions éventuelles à court, moyen et long terme tout en promettant une visite d’inspection dans chaque organe de presse dans les tous prochains jours.ACP/Mat/Wet