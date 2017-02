Installation à Lubumbashi du comité d’enfants du Haut-Katanga

Lubumbashi, 14 Fév. 2017 (ACP).- Le comité d’enfants du Haut-Katanga a été installé mardi dans la salle Arupe de l’archidiocèse Lubumbashi à Lubumbashi au cours d’une cérémonie présidée par la ministre provinciale du Genre, Famille, Enfant et Développement rural, Vivianne Kapufi Mwansa.

Dans son discours d’installation, elle s’est déclarée émue et fière d’installer le tout premier comité d’enfants de la RDC, qui permettra aux enfants de s’imprégner et de s’engager dans la lutte pour le respect et la promotion de leurs droits tout en leur rassurant de l’accompagnement technique et financier du gouvernement provincial du Haut-Katanga.

Quant à la cheffe de bureau UNICEF Zone sud, Mme Magali Carpy Botoulou, elle a indiqué que l’installation du comité provincial d’enfants témoigne de l’engagement du gouvernement provincial à faire participer les enfants comme acteurs effectifs du développement de faire respecter et de promouvoir les droits de l’enfant.

La cheffe de la division du Genre, Famille et Enfant, Mme Kabera Mujijima Bora, a émis le vœux de voir cette première expérience de la RDC dans le projet de la mise en œuvre de la participation des enfants, porter des meilleurs fruits.

La présidente du comité provincial d’enfants, Mlle Pax Yombwe, a exprimé sa gratitude aux autorités provinciales au nom de tous les enfants du Haut-Katanga. Elle a réaffirmé l’engagement dynamique de son comité dans la démarche de la participation de l’enfant à la prise de décision sur les questions le concernant tout en luttant pour l’abolition de violations des droits de l’enfant et pour le respect de ses droits.

Auparavant, des prix ont été remis aux enfants qui ont gagné au concours culturel organisé par la division provinciale du Genre, Famille et enfant, sur poésie, les chants, le théâtre et le ballet. ACP/Fng/Fmb