Installation à Lubumbashi du comité provincial de « Sport pour tous »

Lubumbashi, 21 févr. 2017 (ACP).- Le comité provincial de « Sport pour tous » du Haut-Katanga a été installé dimanche à Lubumbashi par le chef de division ai des Sports et loisirs du Katanga, Alfred Katele.

Le comité provincial de « Sport pour tous », qui est un club des marcheurs appelé jadis club Maisha, a pour mission d’installer les ententes à Likasi, Kipushi, Kasumbalesa et Lubumbashi et d’identifier tous les marcheurs.

Cette cérémonie d’installation, a indiqué le chef de division Alfred Katele, a pour but de rétablir l’ordre au sein du comité provincial de « Sports pour tous » et de relancer les activités après trois ans de léthargie.

Dans son mot de circonstance, Mme Alphonsine Ngongo a appelé tous les marcheurs à rester unis afin d’atteindre les objectifs que le comité s’est fixé.

Le comité provincial dont le mandat est de trois ans, se présente de la manière suivante: Présidente : Mme Ngongo Alphonsine, 1er vice-président : William Kapeng, 2ème vice-président : Francine Tshilemb, secrétaire : Joseph Kasembwe, secrétaire adjoint : Matilde Mulumba, trésorier: Mme Pembe Bembeleza, trésorier adjoint: Mme Chantal Kyulu Mushingwa, conseillers médicaux : Mms Matilde Musangaki et Kabibi, conseillers : Kabamba Célestin et Mme Odette Mavinga Dikamba, chargés de presse : Stephan Mutombo et Mme Hélène Mwange. ACP/Fng/May