Installation du comité de ligue provinciale de handball du Nord-Kivu

Goma, 01 septembre 2017 (ACP).- Le 6ème vice-président de la Fédération nationale du Handball de la RDC, Jean-Marie Chamala, a présidé mercredi à Goma, la cérémonie d’installation du nouveau comité provisoire de la Ligue provinciale de Handball du Nord-Kivu.

Ce comité dirigé par Cuma Muhulwa, aura au total 11 membres appelés à redynamiser les activités de cette discipline au chef-lieu du Nord-Kivu et partant, dans toute la province. Les autres missions assignées à ce comité, consiste à l’organisation du championnat provincial en versions féminine et masculine d’ici avril 2018.

Le champion aura à représenter la province du Nord-Kivu au niveau national dès août 2018. Cette mission sera précédée par la formation des animateurs par les anneaux déjà arrêtés et sensibiliser les élèves à s’intéresser à cette discipline sportive, a révélé le nouveau président.

L’installation du comité de handball s’est faite devant le Chef de

division provinciale des Sports et loisir du Nord-Kivu, le chef urbain des sports et loisir de Goma et les agents de l’inspection provinciale de l’EPSP qui ont promis leur soutien pour l’accomplissement des missions assignées à cette Ligue. ACP/FNG/Kayu/KGD