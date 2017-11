Installation de la section «Tout va bien» des supporteurs de l’AS V. Club de la commune de Kinshasa

Kinshasa, 06 Nov. 2017 (ACP).- Le président du comité général des supporteurs de l’AS V. Club, Dr Zeze Masikini, a procédé à l’installation de la section des supporteurs «Tout va bien» de la commune de Kinshasa, dirigée par Roger Kabangu Kalimasi, au cours d’une cérémonie organisée dimanche à l’Espace Fondation Bukama (FOBU), dans la commune de Kinshasa.

Le président du comité général des supporteurs, après avoir remercié l’assistance pour sa présence nombreuse, a appelé les membres de la section «Tout va bien» ainsi que d’autres supporteurs à soutenir et à se mettre à la disposition du club vert et noir, en dépit des résultats qu’enregistrera l’équipe en compétitions, avant d’indiquer que, dans l’AS V. Club, on prône l’unité et non la division.

Pour sa part, le président sectionnaire, Roger Kabangu Kalimasi, qui a d’abord réagi positivement à la confiance placée en lui par les Véclubiens de la commune-mère de Kinshasa a promu que sa section sera parmi les premières à contribuer pour la bonne marche du club cher au Général Major Amisi Kumba «Tango Four», président du comité de direction.

Le secrétaire sportif adjoint de l’exécutif de l’AS V. Club, Raphaël Esabe Bayone s’est dit, pour sa part, content de l’événement et flatté par la présence de la grande foule qui témoigne de la grandeur de la famille vert et noir avant de promettre que le comité de direction ne ménagera aucun effort pour que l’équipe puisse toujours aller de l’avant.

Par ailleurs, le comité de la section «Tout va bien», installé en cette circonstance, se présente de la manière suivante : président : Roger Kabangu Kalimasi, vice-président : Mauris Limakona, secrétaire : Amina Amisi, trésorière : Pauline Esabe Mpoyi, trésorier adjoint : Prince Banga, commissaire aux comptes : Dodo Lomba, commissaire aux fêtes : Bintou Abba, chargé de sécurité : Idiamin Ukiya, chargé des relation publiques : Thomas Pembele, chargé de la presse : Sada Amisi, conseillers généraux : «Ambassadeur» Albert Kindombe et Ricky Kalimasi, conseillers : Baba, Emery, Mohamed, Aboubakar et Prosper. ACP/Kayu/JGD