Installation effective du Secrétaire exécutif provincial du PPRD/Nord-Kivu

Goma, 27 Fév. 2017 (ACP).- Le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu et cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), Feller Lutaichirwa Mulwahale a été installé dimanche à Goma comme Secrétaire exécutif de ce parti par le Pr. Sekimonyo Wa Magango, haut cadre du comité du directoire national de cette grande formation politique.

Plusieurs missions ont été assignées au nouveau chef du PPRD au Nord-Kivu, entre autres celles de redynamiser et restructurer les organes de base, créer l’intelligence du parti et des associations savantes censées aider à la conquête du pouvoir et sa conservation le plus longtemps possible. Des insignes du pouvoir comme l’enracinement idéologique ont été remis à Me Feller Lutayichirwa.

L’heureux promis qui a été récemment nommé à ce poste par le secrétaire général du PPRD M. Henry Mova Sakanyi, a pour sa part remercié le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, autorité morale du PPRD et le secrétaire général pour la confiance placée en sa modeste personne en lui confiant la gestion provinciale du PPRD.

Il a en outre promis d’enraciner son parti pour en faire une formation politique des masses en organisant au moins une fois par mois un café politique réunissant tous les cadres et militants du Parti. La même décision signée depuis le 06 février 2017 par le secrétaire général du PPRD porte nomination à titre provisoire des membres du comité exécutif provincial de ce parti. ACP/Fng/JGD