Installation des membres du comité provisoire de la ligue provinciale du cyclisme au Nord-Kivu.

Goma, 22 juillet 2017(ACP).- M. Kipasa Kambale, chef de division provinciale a. i au Nord-Kivu, a procédé samedi 22 juillet 2017, à Goma, à l’installation des membres du comité provisoire de la ligue provinciale du cyclisme. Ce comité présidé par M. Spraya Mwana Bwato est composé des dix membres et s’est assigné pour objectif de mettre un terme à l’anarchie qui a jadis élue domicile au sein de cette discipline pour laquelle le Nord-Kivu est pourtant champion en titre au niveau national.

Les membres du comité cyclisme NK entourant les officiels.

Le président sera secondé par deux vices, Constant Tabena et Jean-Rayamond Wenga, le secrétariat étant chapeauté par Symphorien Muhumbania avec comme adjoint Oscar Bilengi. Mme Sandra Chirema est trésorière pendant que Janvier Mikundi, Daram Mungamba et Gilbert Bisimwa sont respectivement Premier, Deuxième et Troisième Conseiller du Comité provisoire dont le mandat est d’une saison sportive.

Focalisée sur le développement durable, la Ligue provinciale du cyclisme du Nord-Kivu a organisé deux compétitions dont une de nouveau interprovinciale et la seconde au niveau sous-régional. Conscient de l’appui dont il bénéficie auprès de l’Autorité provinciale, du partenaire (WWF) de même que la presse, M. Spraya Mwana Bwato a appelé les membres de son comité à se souder les coudes en vu de valoriser le cyclisme au Nord-Kivu, discipline qui a d’ailleurs un athlète aux jeux de la francophonie en Cote d’Ivoire.

De son coté, le Chef de la division provinciale a salué l’initiative du président du comité provisoire de la Ligue provinciale du cyclisme avant d’appeler les autres disciplines à emboiter ces pas. C’était avant de transmettre ses sincères félicitations aux heureux nominés à qui il a recommandé d’œuvrer pour le bien du cyclisme au Nord-Kivu. ACP/Kayu/BSG/KGD