Installation des membres des commissions électorale et de recours des entités subdélégataires de la LIFKIN

Kinshasa, 23 nov. 2017 (ACP).- Le président du comité exécutif de la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN), Honoré Nsundi Zimpetelo, a installé officiellement les membres des commissions électorale et de recours des entités subdélégataires, mercredi au stade des Martyrs.

A la même occasion, une séance didactique ayant trait à l’organisation des élections des comités exécutifs des entités sportives a été animée par le secrétaire exécutif de la LIFKIN, Belge Situatala Matuluakila, à l’attention des présidents des entités subdélégataires et des membres des commissions récemment nommés. L’orateur a planché sur la procédure électorale en se référant sur les documents de base qui sont les statuts et le code électoral de la Fédération congolaise de football association (FECOFA). Il a en outre expliqué le rôle de chaque commission et le nombre exact des membres les constituants, avant d’annoncer les principales étapes du bon déroulement des élections à savoir : la préparation et l’organisation.

Quant à l’organisation proprement dite des scrutins, Belge Situatala a appelé les membres des commissions au respect du calendrier électoral qui doit être publié 30 jours après la clôture d’appel à la candidature, suivi après 8 jours de dépôt de candidature ; de la publication des candidatures enregistrés ; de l’examen des candidatures ; de la publication de la liste provisoire et de la liste définitive après recours éventuels enregistrés. Et afin, le lancement de la campagne électorale, 72 heures avant les élections.

Après le jeu de questions réponses, l’assistance s’est dite satisfaite et a promis le strict respect des consignes pour avoir des bonnes élections, transparentes, démocratiques et apaisées. ACP/FNG/YHWM/Kgd