Installation des membres de la commission électorale de l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 19 nov. 2017 (ACP).- Le comité exécutif de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo a procédé samedi, à l’installation des membres de la commission électorale de cette entité, au cours d’une cérémonie organisée au stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle, dans la commune de Kalamu.

Le président de l’EUFKIN-Malebo, Kovungbo Nzinga Casimir a, au nom du comité exécutif, remercié les membres de la commission pour leur disponibilité en acceptant cette lourde tache de conduire les élections malgré leurs multiples occupations, avant de les exhorté a bien faire leur travail.

Pour sa part, Floris Emmanuel Kamalandua Mbunga, président de la commission électorale de l’EUFKIN-Malebo, avant de témoigner au comité exécutif de Malebo la gratitude des autres membres, il les a appelé a mérité de la confiance placée en eux et surtout de ne pas décevoir.

La mission assignée à la commission électorale, indique-t-on, est d’organiser et de superviser la procédure électorale et de prendre toute décision y relative, selon les statuts et le code électoral de la Fédération congolaise de football association (FECOFA). ACP/Mat/Kgd