Installation privée à Kananga  d’une  succursale de Advance Bank Congo

Kananga, 1er Fév. 2017 (ACP).- Mme Cathy Tshituka, chargée de marketing et business à l’Advance Bank Congo, a effectué une mission de prospection dans la ville de Kananga, au Kasaï central, où elle s’est rendu compte de l’effectivité de l’existence des Petites et moyennes entreprises (PME) encadrée par l’antenne locale de l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises du Congo (OPEC).

Pour Mme Cathy Tshituka, les données recueillies à cette occasion ont constitué un atout de taille en prévision de l’implantation imminente de la succursale de cette banque privée à Kananga. Mme. Cathy Tshituka en a profité pour informer ses hôtes des conditions d’accès au crédit pour contrer les difficultés paralysant actuellement la promotion des PME dans cette province. ACP/FNG/Kayu/FMB