Installation prochaine de la nouvelle coordination estudiantine à l’Unikin

Kinshasa, 1er juillet 2017 (ACP).- Le nouveau comité de coordination estudiantine élu le mercredi dernier sera installé la semaine prochaine, a annoncé samedi le Pr Célestin Kalombo, secrétaire général académique de l’UNIKIN.

Le secrétaire général a, à cette occasion, appelé la nouvelle coordination estudiantine à un travail de synergie entre les membres de comité de gestion et la police universitaire pour résoudre des problèmes liés à la sécurité et aux préoccupations des étudiants.

Les étudiants Bokembe Bofale de la faculté des sciences et Okano de la faculté de polytechnique, ont été élus respectivement coordonnateur et coordonateur adjoint, de cette coordination estudiantine. Près de 400 votants composés des délégués, facultaires, les chefs de promotions et leurs adjoints ainsi que les maires des homes et leurs adjoints.

Ces élections ont été précédées par des troubles lundi et mardi dans le site de l’UNIKIN, suite aux revendications des étudiants qui voulaient obtenir l’annulation des candidatures de l’ancien coordonnateur et son adjoint. Le comité de gestion a pu exécuter cette demande des étudiants pour la quiétude dans l’organisation de ces élections. ACP/Kayu/May