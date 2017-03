Installation prochaine d’une deuxième morgue à Matadi

Matadi, 01er Mars 2017 (ACP).- Le conseil d’administration de la zone de santé de Matadi, tenu lundi dans la salle de l’OMS au quartier Kinkanda, a projeté pour l’exercice 2017 une deuxième morgue à installer dans la ville de Matadi au sein de l’hôpital général de référence de Mvuzi (ex-Bobila).

Cette réunion présidée par le chef de division de la santé, également président du conseil d’administration, le Dr Jacques Kimfuta, avait pour but de faire l’évaluation du plan d’action opératoire 2017 dans le souci d’améliorer la qualité des soins de santé de la population dans cette zone.

Selon les données présentées par le conseil d’administration, sur 50 activités planifiées en 2016, 37 ont été réalisées dans la totalité, 8 partiellement et 5 non réalisées, les activités réalisées ayant coûté 1.177.944 dollars américains, avec l’appui du plus grand partenaire qu’est la communauté.

La construction de deux bâtiments, dont le centre de santé à Soyo Régie, la fourniture en paquet VIH/SIDA et l’hygiène hospitalière ont cependant été exécutés avec les propres moyens de la zone de santé de Matadi.

Le directeur de cabinet de la ministre provinciale de la Santé du Kongo Central, Joachim Lelo et le chef de division de la santé ont félicité et encouragé le bureau de la zone de santé de Matadi dirigé par le Dr Goeth Makindi pour le travail abattu.

Le conseil d’administration a formulé un plaidoyer auprès du gouverneur de province, à travers le ministre de la Santé. Hormis l’installation de la 2ème morgue dans cette ville, le conseil d’administration de cette zone de santé entend résoudre en 2017 des problèmes spécifiques de la réhabilitation de l’ancienne morgue, puis du scanner au niveau de l’hôpital provincial de référence de Kinkanda, formation médicale qui héberge la première morgue.

Une cinquantaine des membres, y compris les autorités politico administratives ainsi que les pro-santés, ont pris part à cette rencontre. ACP/ZNG/JGD