Instruction de l’affaire Nyembo Mukuilima III à la Haute cour militaire

Kinshasa, 08 fév. 2017 (ACP).– La Haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d’appel a instruit mercredi, l’affaire ministère public contre le magistrat militaire Nyembo Mukuilima III condamné en mars 2016, par la Cour militaire de Matete à 5 ans de prison pour vol qualifié et au paiement d’un montant de 5.000 USD de dommages et intérêts.

Le prévenu Nyembo a indiqué qu’il est en appel parce que l’arrêt du premier juge renferme un mal jugé en ce qu’il n’a pas examiné les faits de la cause et n’a pas fait le lien parfait de la cause à effet dans cette affaire.

Il a, par ailleurs, soutenu que dans l’instruction au premier degré, le doute a profité à Mme Charlotte Elumbu alors qu’elle l’a autorisé à retirer de l’argent dans sa carte visa de RawBank. Le ministère public a fait savoir que l’ argumentaire du prévenu ne tient pas debout dans la mesure où la partie civile Elumbu a affirmé n’avoir non seulement autorisé ni empreinté de l’argent au prévenu Nyembo, ajoutant que le premier juge a bien motivé son jugement.

La partie civile a indiqué que le prévenu a obtenu le code de la carte visa de la partie civile lors de son audition à l’auditorat.

La prochaine audience est renvoyée à la huitaine

En 2014, après le décès du mari de la partie civile Charlotte Elumbu, qui fut policier, sa belle-sœur policière de son état, avait confisqué les biens de son frère dont la carte visa de RAW BANK. Après plusieurs tentatives de récupération de ces biens, Mme Elumbu a décidé de saisir l’auditorat de garnison de Matete.

Après instruction du dossier que la belle a procédé à la restitution de ces biens y compris la carte visa, rappelle-t-on. Le magistrat instructeur Nyembo est allé soutirer frauduleusement la somme de 290.000 FC sur le 300.000 FC que contenait la carte visa sans l’accord de la partie civile. ACP/Fng/Zng/May