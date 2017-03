Interdiction des activités de Bundu dia Kongo au Kongo Central

Matadi, 05 mars 2017 (ACP).- Le gouverneur du Kongo Central, Jacques Mbadu Nsitu a interdit toutes les activités exercées, au nom de l’association de fait Bundu dia Kongo (BDK), sur l’ensemble de cette province, aux termes d’un arrêté provincial rendu public le week-end à Matadi.

L’arrêté provincial, signé le 2 mars, rappelle également l’interdiction de l’existence et d’activisme de la milice de BDK sur toute l’étendue du Kongo Central.

Il rappelle en outre les dispositions de la loi du 22 juin 1996 fixant les modalités de la liberté de presse. L’arrêté provincial prévient que tous ceux qui contreviennent à ses dispositions et troublent l’ordre public dans la province seront déférés devant les cours et tribunaux de la province.

L’arrêté du gouverneur évoque, dans ses entendus, l’arrêté accordant l’agrément provisoire à BDK annulé et note que cette Asbl s’est écartée de ses objectifs en prônant la haine tribale, la violence, les meurtres et assassinats, les attaques contre les forces de l’ordre, les particuliers, les églises et les serviteurs de Dieu. ACP/Zng/May