Interdiction de la commercialisation des tilapias et alevins surgelés au Kasaï Oriental

Mbuji-Mayi, 05 septembre 2017 (ACP).- Le directeur provincial intérimaire de l’Office congolais de contrôle (OCC) au Kasaï Oriental, Dr Ange Théodore Masudi, procède depuis la semaine dernière, à la vulgarisation de la mesure prise par le ministre d’Etat et ministre du commerce extérieur, interdisant l’importation et la commercialisation des poissons surgelés sur toute l’étendue de la RDC.

Il s’agit des tilapias et des alevins en provenance de la Colombie, de l’Equateur, de l’Egypte, d’Israël et de la Thaïlande dont non seulement la commercialisation est interdite, mais aussi la consommation.

Il rassure que les poissons actuellement commercialisés sur le marché du Kasaï Oriental proviennent des éleveurs locaux et ne sont en aucun cas concernés par cette décision. ACP/Ywn/Mat/May