Investiture du gouvernement provincial  du Sud-Kivu

Bukavu, 12 oct. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Claude Nyamugabo et son adjoint ont été investis mercredi par les députés provinciaux à qui il a présenté les axes prioritaires de son gouvernement qui s’inscrivent dans la ligne droite de la vision du chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange visant à faire de la RDC un pays émergeant à l’horizon 2030.

Parmi ces axes figurent notamment, la sécurité et le maintien de la paix, l’administration et la politique, les services sociaux de base, l’économie, l’infrastructure, l’urbanisme et habitat ainsi que l’environnement.

Le gouverneur a déclaré qu’il tient compte des remarques et suggestions de députés et qu’avec l’implication de tous, il est possible de développer le Sud-Kivu. Le gouverneur a été félicité pour avoir intégré les jeunes dans son gouvernement tout en attendant la concrétisation des promesses faites dans son discours programme.

ACP/