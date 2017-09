Investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs élus de huit nouvelles provinces

Kinshasa, 29 sept. 2017 (ACP).- Les gouverneurs et vice-gouverneurs élus dans huit nouvelles provinces à l’issue des élections organisées récemment par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ont été investis, aux termes d’une série d’ordonnances signées jeudi par le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il s’agit des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ci-après : Bas-Uele : Mme Godelive Anita Makwa (vice-gouverneur) ; Haut-Katanga : Célestin Pande Kapopo (gouverneur) et Jean Kalenga (vice-gouverneur) ;

Haut-Lomami : Jackson Kalenga Mwenzeni (gouverneur) et Chimène Poli Poli Lunda (vice-gouverneur) ; Kwilu : Michel Balabala Kasongo (gouverneur) et Nathanaël Mapanda (vice-gouverneur) ; Sud-Kivu : Claude Nyamugabo (gouverneur) et Hilaire Kasusa Kikobia (vice-gouverneur) ; Sud-Ubangi : Joachime Taila Nage (gouverneur) et Jean-Pierre Bakakoye (vice-gouverneur) ; Tshopo : Constant Lomata Kongoli (gouverneur) et Gaspard Bosenge (vice-gouverneur) ; Tshuapa : Pancrache Boongo Nkoy (gouverneur) et Richard Boole (vice-gouverneur). ACP/FNG/Kayu/KGD