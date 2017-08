ISP/Gombe : ouverture d’une école d’application pédagogique et scientifique

Kinshasa, 1er Août 2017 (ACP).- Le DG de l’Institut Supérieur de Pédagogie(ISP/Gombe),prof émiliane Akonga a indiqué, lundi , que son institution est autoriser d’ouvrir une école d’application de grande utilité pédagogique et scientifique à l’occasion de la cérémonie de clôture et de collation des grades académiques 2016-2017 à l’amphithéâtre de l’isp/gombe.

Elle a précisé que cette école servira de laboratoire d’expérimentation méthodologique et d’atelier de pratique professionnelle et de stage d’enseignement avec 3 options supplémentaires, la mathématique, la chimie alimentaire et informatique-mathématique(math-info).

Le ministre de la formation professionnelle, le ministre de l’ESU a souligné que l’éducation est considérée comme une priorité par le chef de l’état dans son action gouvernemental. Il a félicité le comité de gestion de l’ISP/Gombe pour avoir respecter le calendrier académique et les a appelé à s’investir dans la formation intégrale de la jeunesse congolaise.

Rappelons que 330 lauréats de différentes filières telles que français, anglais, géographie, informatique, sciences commerciales et administratifs, hôtellerie et accueil ont reçu leur diplôme des mains du ministre de la formation professionnelle et du vice ministre de l’ESU.

ACP/Kayu/Wet/KGD