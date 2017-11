Israël met en garde les mouvements islamistes de Gaza contre toutes représailles

Kinshasa, 12 Nov. 2017 (ACP).- Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a mis en garde dimanche les mouvements islamistes de Gaza contre toute volonté de représailles après la mort de 12 militants palestiniens dans la destruction par Israël d’un tunnel avec l’enclave fin octobre, ont rapporté des médias internationaux.

Malgré les mises en garde israéliennes, le Jihad islamique a dit se réserver le « droit de répondre » contre l’Etat hébreu. L’opération israélienne du 30 octobre, visant un tunnel qui partait de la bande de Gaza et débouchait non loin de localités israéliennes limitrophes de l’enclave palestinienne, s’était soldée par la mort de 12 membres du Jihad islamique et du Hamas.

« Il y en a encore qui jouent avec l’idée de lancer de nouvelles attaques en Israël », a déclaré M. Netanyahu en ouverture de la réunion hebdomadaire de son cabinet. « Nous réagirons avec force contre quiconque essaye de nous attaquer ou nous attaque. Je veux dire quiconque – des factions rebelles, des organisations, n’importe qui », a-t-il ajouté, en faisant apparemment allusion au Jihad islamique. « De toute façon, nous tenons le Hamas pour responsable de toute attaque contre nous en provenance de Gaza ou organisée là-bas », a-t-il poursuivi.

Le mouvement islamiste Hamas contrôle la bande de Gaza depuis 2007.

Ces remarques interviennent quelques heures après celles du général Yoav Mordechaï, chef d’une unité du ministère de la Défense supervisant les affaires civiles dans les Territoires palestiniens (Cogat), dans une vidéo publiée en arabe. « Nous sommes conscients du complot que le groupe terroriste Jihad islamique prépare contre Israël », a dit Yoav Mordechaï.

Selon lui, cette force islamiste alliée au Hamas « joue avec le feu au détriment des habitants de Gaza, des efforts de réconciliation palestiniens et de la stabilité de toute la région ».

Yoav Mordechaï s’est également adressé à la direction du Jihad islamique basée à Damas, en mentionnant explicitement Ramadan Shalah et Ziad Nakhale. Il les a appelés à « prendre le contrôle de la situation, car ce sont eux « qui seront tenus pour responsables ».

Le Jihadislamique a rétorqué en affirmant que « la menace de l’ennemi de prendre pour cibles des dirigeants » était « une déclaration de guerre ». « Nous y répondrons« , a ajouté le mouvement islamiste dans un communiqué. ACP/ Bsg/May