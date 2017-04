Ituri : 15080 têtes de bétail emportées par les miliciens de la FRPI

Bunia, 25 Avril 2017 (ACP).- Depuis plus de quinze (15) ans, 15080 têtes de gros bétail ont été emportés par les miliciens de Force de Résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) dans les différents villages situés dans la chefferie de Welendu Bindi au Sud, a estimé lundi le président de la communauté « Hema » du territoire d’Irumu, Wamara Abala Gilbert au cours d’une conférence de presse.

Selon lui, les éléments de cette milice sont auteurs de l’insécurité permanente dans le territoire d’Irumu dont la cible principale est la communauté « Hema »qui continue à subir plusieurs exactions notamment celle orchestrée dans la nuit du 20 au 21 avril courant au village Nyatsutsu groupement Bandjangu en secteur de Bahema Sud où cinq (5) jeunes ont été victime de tortures, coups et blessures en plus des incendies volontaires de cases. Suite à l’activisme de ces miliciens, a-t-il souligné, plus de 10.000 têtes de bétail ont été déplacées vers la province du Haut-Uélé par les éleveurs en que de pâturage et de la sécurité. ACP/Fng/JGD/Fmb