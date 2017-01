Ituri: 16 agents et cadres de la division de la justice renforcés en capacité sur plusieurs modules

Bunia, 15 Janv. 2017 (ACP).- Seize agents de la division provinciale de la justice de l’Ituri ont achevé une formation sur quatre modules à savoir la gestion, le Management, la communication et l’administration assurée par l’Ong « Uhaki safi ».

Dans son mot de clôture de ces assises, le ministre provincial de l’Ituri en charge de l’intérieur et droits humains Me Unega Ege a indiqué qu’il était impérieux de renforcer la capacité du personnel de cette division nouvellement installée en Ituri grâce aux efforts fournis par le gouverneur de province pour que le chef de division, les deux(2) chefs de bureaux ainsi les agents d’exécution soient outillés pour rendre a-t-il dit le meilleur service possible au public et aux usagers de la justice qui vont se présenter dans leur office.

Pour Me Étienne Unega Ega ces cadres et agents de cette nouvelle division ont une mission lourde parce que a-t-il expliqué un bon fonctionnement d’une administration de la justice est une garantie pour les citoyens mais également historique parce qu’ils sont les premiers à occuper les différentes fonctions au sein de cette jeune division. ACP/Kayu/Kgd