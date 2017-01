Ituri: Au moins 2.000.000 de personnes souffrants de maladies tropicales négligées

Bunia, 12 Janv. 2017 (ACP).- Au moins 2.000.000(deux millions) de personnes souffrent de maladies tropicales négligées(MTN) dans la province de l’Ituri, a révélé mercredi le coordonnateur provincial du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées (PNLMTN), Deogracias Rosy.

Il l’a dit au cours de l’ouverture d’un atelier de trois jours organisé en faveur de prestataires de santé issus de douze) zones de santé.

Selon lui, au regard de l’innovation qui permet aujourd’hui que les MTN soient mis dans un seul paquet, il a été jugé utile de convoquer les prestataires de santé du terrain pour les former dans le but d’une part de peaufiner la stratégie de la distribution de masse de médicaments de ces maladies tropicales dans les villages endémiques et de l’autre la prise en charge de patients.

Deogracias Rosy a par la même occasion rassuré de la disponibilité de médicaments avant de préciser les MTN constituent un groupe de maladies connues que beaucoup des gens négligent alors que leur degré de gravité provoque le handicape et la cécité dont la prise en charge n’attire pas l’attention de partenaires financiers.

L’OMS met actuellement l’accent sur 17 maladies tropicales négligées ou groupes de maladies endémiques parmi lesquelles, on trouve les maladies virales coùmme « Dengue, Rage – Maladies bactériennes : Trachome, Ulcère de Buruli, Tréponématoses endémiques (pian), Lèpre – Maladies parasitaires : Maladie de Chagas (trypanosomiase américaine), Trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil), Leishmanioses, Cysticercose, Dracunculose (ver de Guinée), Echinococcose (hydatidose), Trématodoses d’origine alimentaire, Filariose lymphatique (éléphantiasis), Onchocercose (cécité des rivières), Schistosomiase (bilharziose), Géohelminthiases (helminthiases transmises par le sol) ».

La plupart de ces 17 maladies tropicales négligées sont parasitaires et elles sont dues à des protozoaires ou des helminthes. ACP/Kayu/Wet