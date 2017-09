Ituri : Appel au don bénévole de sang

Bunia, 14 Sept. 2017 (ACP).- Les anciens et les actuels travailleurs de l’Ong internationale Médecins sans frontières(MSF) suisse regroupés au sein de l’association « MSF » ont appelé mardi les donneurs bénévoles de sang à passer au niveau du laboratoire de l’hôpital de référence de « Rwankole » se trouvant dans la ville de Bunia, pour le don de sang dans le but de résoudre le besoin de sang qui se pose avec acuité dans la ville de Bunia en particulier et l’Ituri en général.

Le médecin directeur de l’hôpital de référence de Rwankole, Claude Idringi a rassuré que sa structure dispose d’une banque de sang solaire qui fonctionne bien et peut contenir jusqu’à cent(100) poches de sang soulignant que sa structure médicale continue à enregistrer plusieurs cas d’enfants qui arrivent en urgence avec anémie.

La population a exprimé le vœu de voir le gouvernement congolais via ses différents partenaires techniques et financiers construire un bâtiment moderne pouvant abriter la banque de sang pour desservir les structures médicales. ACP/YWM/Kayu/Wet/CFM