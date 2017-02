Ituri: baisse de la mobilisation de la population par le PPRD

Bunia, 11 Févr. 2017 (ACP).-Le député national et gouverneur honoraire de l’ex province Orientale, Médard Autsai Asenga a déploré, vendredi à Bunia, la baisse très sensible de la mobilisation de la populations par le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie(PPRD), fédération de l’Ituri, contrairement aux années antérieures suite au manque d’engagement de plusieurs hauts cadres de ce grand parti du pays, notamment les députés nationaux, provinciaux, sénateurs et les opérateurs économiques.

L’élu du territoire d’Aru a exhorté les uns et les autres à s’occuper suffisamment de la bonne marche des activités de ce parti de la majorité présidentielle fustigeant par la même occasion ceux qui adhèrent au PPRD juste pour les besoins pécuniaires et obtenir de postes politiques sans aucune conviction.

Il a en outre plaidé pour que la fédération du PPRD Ituri puisse disposer soit de sa propre parcelle ou bureau car a-t-il dit qu’il est inconcevable que ce parti politique au pouvoir continu à louer son bureau de Bunia 12 ans après son implantation alors qu’il regorge des cadres à travers plusieurs postes de responsabilités à travers la province et le pays, a-t-il ajouté.

PLAIDOYER POUR LES ACTIONS VISIBLES

En outre, il a plaide pour les actions visibles dans la province de l’Ituri notamment la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Budana qui aliment la ville de Bunia, les travaux de la voirie urbaine de la ville de Bunia ainsi que l’appui au centre de Regideso pour augmenter sa capacité de production d’eau afin de couvrir les douze(12) quartiers de la ville de Bunia. ACP/ZNG/Kgd