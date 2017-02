Ituri : contribution prépondérante de radios pour l’avènement de la paix

Bunia, 14 Fév. 2017 (ACP).- Les radios ont joué un rôle prépondérant pour l’avènement de la paix après la période de guerre qui a endeuillée la province de l’Ituri, a indiqué le ministre provincial en charge de l’information Benjamin Pirwoth en marge de la journée mondiale de la radio célébrée le 12 février de l’année.

En plus de la paix, a-t-il poursuivi, les radios ont également contribué au développement à travers plusieurs émissions notamment sur l’alphabétisation, l’auto prise en charge et la sensibilisation de population saluant par la même occasion les initiatives privées et l’appui de partenaires pour que a-t-il dit la population soit amplement informée, formée et sensibiliser.

Cependant, l’honorable Benjamin Pirwoth a recommandé d’une part aux responsables de radios le respect strict de textes légaux régissant le fonctionnement de la radio dans notre pays en étant en ordre vis-à-vis de l’Etat par rapport à leur implantation et de l’autre aux journalistes à lutte contre les antivaleurs qui peuvent mettre en danger la vie de la communauté.

Le thème de l’édition 2017 de cette journée est » La radio, c’est vous! », un appel à une plus grande participation des auditeurs et de communautés dans la politique et la programmation des émissions de radio. Au-delà de la simple interaction à l’antenne, la participation publique devrait inclure des mécanismes comme des politiques d’engagement des auditeurs, des médiateurs, des fora d’auditeurs ou encore de procédures de résolutions de conflit.

La première Journée mondiale de la radio a été célébrée en 2012, après son adoption par la Conférence générale de l’UNESCO. Elle a été ensuite adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies,souligne t-on. ACP/Fng/Fmb