Ituri: Bon déroulement de la distribution de kits de réinsertion aux 384 ex combattants

Bunia, 19 Janv.2017(ACP).-La distribution de kits de réinsertion aux 384 (trois cent quatre quatre) ex combattants de l’Ituri retournés des Centres de préparation à la réintégration (CPR) de Kitona et de kamina se déroulement normalement sans un incident majeur, a indiqué jeudi le chef du bureau provincial de l’Unité d’exécution du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion(UPNDDR)/Ituri, Flory Kitoko.

Selon lui, ce bon déroulement de la distribution de kits sur le trajet Ingbokolo-Niania-Sud Irumu et Boga est consécutif à l’implication de tous les acteurs engagés en commençant dans ces opérateurs, gouvernement provincial, autorités policières et militaires, communautés locales et notabilité.

Les kits de quatre(4) filières a-t-il poursuivi sont déjà distribués; les kits de pêche, de la mécanique automobile, de la coupe et coupure, tandis que ceux de l’agriculture et élevage seront distribués très bientôt, avant d’ajouter qu’un véhicule de l’UPNDD/Ituri est en route pour Goma en vue récupérer les kits pour la coiffure, la boulangerie.

LES EX COMBATTANTS BÉNÉFICIENT D’UN ACCUEIL FAVORABLE

Par ailleurs, il a rassuré que ces ex combattants ont bénéficié d’un accueil favorable suite à une campagne de sensibilisation organisée sur le terrain pour expliquer que ces démobilisés ont juré de ne plus renouer avec les groupes armés mais sont revenus pour mettre en application la formation qu’ils ont reçus au bénéfice de leurs communautés dans le but de contribuer au développement de celles-ci.

ce programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale vise à rendre les ex combattants autonomes pour une intégration sociale réussie grâce à la formation qualifiante subie durant la période allant de trois(3) et six(6) mois selon les filières à Kitona et Kamina. ACP/FNG/Kayu/Kgd