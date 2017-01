Ituri: La DGRPI lance sur le marché son premier lot de vignettes moto et véhicule

Bunia, 21 Janv. 2017 (ACP).- La Direction Générale des Recettes de la Province de l’lturi(DGRPI) vient de lancer sur le marché son premier lot des vignettes moto et véhicule exercice 2017. Selon le directeur des impôts provinciaux, Jean Laurent Chwekabo Yanga, les contribuables ont tous les mois de janvier et février pour acheter librement ces vignettes parce que, a-t-il fait savoir, à partir du mois de mars il y aura le recouvrement forcé.

Pour lui, cette opération de paiement de vignettes non seulement permettra de renflouer le caisse de la province pour financer certains travaux, mais également son institution sera à même de faire un répertoire des véhicules et motos de la ville de Bunia par après de toute la province de l’Ituri pour permettre, a-t-il dit, d’avoir des repères nécessaires et établir le budget de la province.

Il a par la même occasion précisé que pour une moto, l’impôt coûte cinq(5) dollars américains plus la taxe spéciale de circulation routière(TSR) qui coûte cinq(5) dollars américains pour un total de dix(10) dollars américains pour une moto alors que pour les véhicules, a-t-il poursuivi, tout dépend de la puissance du moteur(cheval vapeur).

L’impôt du petit véhicule de un(1) à dix(10) chevaux est de 17 dollars américains, plus douze(12) dollars américains de TSR, soit un total de vingt neuf(29) dollars américains, ajoutant que la vignette se paie une fois par l’année. ACP/ZNG/Kgd