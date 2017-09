Ituri : le FSRDC compte débloquer 200.000 USD pour les travaux de développement

Bunia, 23 Sept. 2017 (ACP).- Le Fonds social de la République Démocratique du Congo (FSRDC) compte débloquer une somme de l’ordre de 200.000 (deux cent mille) dollars américains pour matérialiser début octobre courant les différents projets de la mairie de Bunia pour le développement du chef-lieu de la province de l’Ituri, a indiqué vendredi l’expert du FSRDC Moïse Bolamu en provenance de Kinshasa.

Il a souligné que son institution a ciblé six (6) projets dont deux (2) qui vont démarré début octobre le premier avec l’aménagement de l’espace vert dénommé « Epoville » situé au cœur de la ville de Bunia où il sera question de planter la pelouse sur un terrain en sable et mettre la clôture mais également l’aménagement d’un espace vert jusqu’à côté du présent terrain où il y aura des arbres et fleurs qui seront plantés si possible avec un jeu d’eau et un monument pour la paix au niveau de cet espace.

L’objectif de l’aménagement de l’espace vert « Epoville » a-t-il poursuivi est de créer un endroit touristique pour non seulement donner à la population de Bunia un espace de se recréer mais également un endroit capable d’absorber le CO 2 avec la problématique de réchauffement climatique qui se pose avec acuité dans la ville de Bunia en particulier.

S’agissant du second projet a-t-il ajouté il est prévu les travaux de l’assainissement de quatre (4) avenues du quartier Rwambuzi notamment les travaux de remblayage de terre, le réprofilage, la lutte anti érosive pour attaquer les têtes des érosions qui menacent plusieurs maisons au niveau de ces quartiers, la construction de deux (2) ponts sur les avenues « Fichama » et « Songolo » pour désenclaver les deux (2) avenues afin que a-t-il dit ses habitants puissent circuler aisément avec leurs biens.

La réinstallation de populations affectées par le premier projet

En outre il a rassuré par rapport à la réinstallation de populations qui seront affectées par le premier projet que son institution est entrain de faire l’évaluation de biens de personnes qui seront affectés pour calculer la hauteur de l’indemnisation sur ce que les mamans ont investi pour semer les légumes, les arbres fruitiers grâce à l’expertise du ministère provincial de l’agriculture.

Moïse Bolamu a précisé qu’un budget va figurer dans le plan d’action de la réinstallation qui sera prise en charge par le maître d’ouvrage de ce projet qui est la mairie de Bunia dans le but d’indemniser ceux qui seront affectés par l’aménagement de l’espace vert « Epoville ». ACP/Ywm/BSG/JGD