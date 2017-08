Ituri: installation officielle de Guichets uniques de services déconcentrés de l’Etat

Bunia, 29 Août 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, Michel Bongongo Ikoli Ndombo a procédé le week-end dernier à l’installation officielle de cinq(5) coordinations de Guichets uniques pour la gestion administrative et financière des services étatiques de l’Ituri.

Michel Bongongo Ikoli Ndombo a indiqué, à cette occasion, que ces guichets uniques regroupant en 5 secteurs les services de l’administration locale, se charge d’assister le gouverneur de province dans l’orientation générale de services publics de la province, de planifier, d’organiser, de superviser, de contrôler et d’évaluer toutes les activités réalisées par les services déconcentrés.

Ils veillent également à l’application stricte des statuts du personnel de carrière de service public de l’Etat, gèrent les ressources humaines, financières, matérielles, et communicationnelles, élaborent les prévisions budgétaires de coordinations provinciales de services déconcentrés de leur secteur respectif, et assurent la liaison entre les services déconcentrés et leurs administrations centrales.

Les cinq(5) coordinateurs de guichets uniques sont des collaborateurs techniques du gouverneur de province dans le cadre de l’administration publique et ne peuvent être sanctionnés par celui-ci, a précisé Michel Bongongo.

Les secteurs sont regroupés en secteur politique, judiciaire et défense ; secteur de l’intérieur (affaires coutumières, droits-humains, coopération internationale ; secteur socio-culturel (fonction publique, travail~prévoyance sociale, jeunesse~sport~loisirs, culture~art, genre~famille, information~médias) ; secteur de la recherche scientifique ainsi que secteur Environnement et ressources naturelles (environnement, tourisme, mines et hydrocarbures). ACP/Ywm/Mat/Wet