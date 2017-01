Ituri: L’agriculture comme activité phare au premier semestre 2017 pour l’UPNDDR

Bunia, 23 Janv.2017 (ACP).- l’Unité d’exécution du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion(UPNDDR)/Ituri va organiser dans le premier trimestre 2017, l’agriculture comme l’activité phare, a annoncé jeudi Bunia, son chef de bureau provincial, Flory Kitoko au cours d’un entretien avec l’ACP.

Il a précisé que l’Ituri dispose, dans le cadre de l’UPNDDR, de deux fermes pour exercer les activités agricoles dont l’un se trouve au niveau de Chari avec une superficie de 350 hectares et l’autre à Loda dans la localité de Fataki avec 500 hectares, avant de souligner que ce premier trimestre 2017 est ciblé en raison de la saison sèche en cours qui est propice pour non seulement produire et vendre les produits agricoles pour faire bénéficier les fermes mais également nourrir et soigner les bêtes qui s’y trouvent.

« Dans le but de consolider la communion entre les démobilisés retournés de centres de Kitona et Kamina et leurs communautés respectives, les deux parties vont exercer les activités de champs entre 10 et 15 hectares où les communautés vont se retrouver afin de travailler et de discuter ensemble pour le développement et la paix de leur milieu », a-t-il expliqué.

L’UPNDDR compte onze fermes pilotes agricoles à l’est de la République Démocratique du Congo dont deux se trouvent en Ituri grâce à l’appui de la Banque africaine de développement (BAD), où travaillent les démobilisés et les communautés locales qui sont les bénéficiaires directs.

Ces fermes sont équipés des tracteurs pour le labour et des bêtes sont disponibilisés pour les activités de l’élevage, renseigne t-on. ACP/Kayu/May