Ituri: l’eau ne coule plus dans les robinets de la Regideso depuis plus d’une semaine

Bunia, 09 Fév. 2017 (ACP).– plusieurs experts en santé publique craignent la résurgence de l’épidémie de choléra à cause du manque d’eau potable qui ne coule plus de robinets de la REGIDESO depuis plus d’une semaine dans la ville de Bunia, dans la province de l’Ituri. «la sécheresse qui s’accompagne de la vague de poussière est un véritable cocktail qui peut déclencher cette épidémie qui chaque année frappe la ville de Bunia pendant la période sèche», ont-ils affirmé.

Cette carence d’eau fait suite à l’étiage de la rivière au niveau de laquelle cette entreprise publique capte de l’eau pour desservir les différents quartiers pendant période sèche que connait le chef-lieu de l’Ituri depuis décembre 2016.

Cette denrée est devenue rare dans la ville de Bunia où un bidon de 32 litres est passé de 100FC à 250 dans les rares endroits où l’eau est obtenue par le forage. ACP/Kayu/JGD/FMB