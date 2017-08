Ituri : ouverture lundi d’un atelier d’échanges sur la lutte contre la criminalité faunique

Bunia, 06 Août 2017 (ACP).- Un atelier d’échanges sur la lutte contre la criminalité faunique et procédure pénale en cas d’infraction faunique s’ouvre lundi 07 août à Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri. Cette session d’échanges d’une journée est organisée par WCS et Juristrale en partenariat avec l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et sur financement de l’USAID/CARPE, rapporte le document de termes de référence parvenu dimanche à l’ACP.

Selon la source, cette activité a pour objectif primordial de permettre une meilleure prise en charge des dossiers juridiques sur la criminalité faunique et d’autres objectifs spécifiques qui sont entre autres; sensibiliser les participants sur la gravité de la criminalité faunique dans le monde en général et en République Démocratique du Congo, plus particulièrement à Bunia, sensibiliser et renforcer les capacités des participants sur les procédures légales de traitement et de suivi des infractions sur la faune, renforcer la compréhension sur la législation nationale sur la faune en RDC, clarifier la collaboration qui doit y avoir entre les Cours et tribunaux et les autres institutions et structures intervenant dans la chaîne de l’application de la loi dont les officiers de police judiciaire (OPJ), les douaniers, les forces armées, l’Interpol, la police, les services de renseignement.

S’agissant de la méthodologie du présent ailier, il sera très participatif en ce qu’il mettra l’accent sur les échanges d’expériences des participants sur l’application de la législation faunique. Les exposés des experts seront suivis par des échanges, de partages d’expériences et des études des cas.

Le travail se fera sous forme de panel d’experts, des séances de questions et réponses en plénière et travaux en groupe, ajoute la source. Les participants seront constitués principalement des autorités provinciales, des magistrats et d’autres acteurs intervenant dans la chaîne de l’application de la loi dans la province de l’Ituri, souligne-t-on. ACP/BSG/JGD