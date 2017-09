Ituri: le PAM  remet 26 tonnes de vivres aux sinistrés du camp de Tara

Bunia, 26 Sept. 2017 (ACP).- Le Programme alimentaire mondial(PAM) a remis 26 tonnes de vivres aux 1950 sinistrés victimes de la catastrophe naturelle du camp de pêche de Tara, au bord du lac Albert, dans la Province de l’Ituri, a annoncé lundi le chef de bureau de coordination des affaires humanitaires de Nations-unies(OCHA)/Ituri, Idrassa Konte.

Idrassa Konté a indiqué que d’autres organismes humanitaires ont posé le même geste, notamment l’Unicef, la Croix rouge, l’Eglise protestante de la CECA 20 et la Fondation »Okapi », ajoutant qu’un stock important de tôles et autres matériaux de construction sont déposés au niveau de la localité de Tchomia et ne seront pas distribués que lorsqu’un lieu sera identifié pour la rélocalisation des sinistrés.

Il a par ailleurs rassuré que les vivres, non vivres et enveloppes provenant du gouvernement congolais ont bel et bien atteint les bénéficiaires, contrairement à la fausse rumeur. ACP/Ywm/ Mat/Wet