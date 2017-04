Ituri : plus de 40.000 filets prohibés incinérés au bord du Lac Albert

Bunia, 25 Avril 2017 (ACP).- Plus de 40.000 filets prohibés ont été incinérés dans les localités de Tchomia et Kasenyi au bord du lac Albert, a révélé lundi le ministre provincial en charge de l’agriculture, Pêche et élevage, Joseph Ndiya Amsini, à l’issue d’une mission d’évaluation à mi-parcours sur la réglementation de la pêche au niveau du Lac Albert.

Pour Joseph Ndiya, l’incinération en public de ces matériels prohibés s’inscrit dans le cadre du respect de l’article 39 de l’arrêté portant réglementation de la pêche sur le lac Albert sur l’ensemble de l’Ituri et qui énumère les types de filets prohibés sur le lac, avant de souligner que le grand challenge pour son ministère reste le déguerpissement effectif de pêcheurs dans les zones de frayère. Il a, à cet effet, appelé les récalcitrants à quitter sans délai ces zones parce que, a-t-il indiqué, la protection de ces maternités de poissons est avant tout fait pour l’intérêt des pêcheurs.

Création d’une commission de contrôle sur le lac Albert

En outre, Joseph Ndiya Amsini a annoncé la création d’une commission de contrôle sur le lac Albert afin de renforcer le service de l’environnement censé réglementer la pêche sur le lac Albert suite à une crise de confiance entre le présent service et les pêcheurs.

Cette commission est composée du service de l’environnement, de l’agriculture, pêche et élevage, de la société civile, de la force navale, de la police lacustre, a-t-il poursuivi ajoutant que le gouvernement congolais a mobilisé huit (8) millions de dollars américains pour les activités de surveillance du lac Albert et du lac Édouard.

Grâce à cette enveloppe, les territoires d’Irumu, de Djugu et de Mahagi ont bénéficie chacun de 1.800 litres de lubrifiant pour mener pendant quinze (15) jours ces activités de surveillance dans ces deux lacs. Cette commission sera dotée d’un bateau flambant neuf pour mener à bien ces activités.

Ultimatum de trois mois aux concessionnaires

Par ailleurs, Joseph Ndiya a donné un ultimatum de trois (3) mois aux concessionnaires de l’Ituri pour régulariser leurs dossiers au niveau de la division provinciale de titres fonciers. La plupart des dossiers des concessions sur sa table datent de 1974 et 1976 et nécessitent un renouvellement.

A l’issue de ce moratoire, a-t-il indiqué, tout concessionnaire qui ne sera pas en mesure d’investir et de se mettre en ordre, l’Etat congolais sera dans l’obligation de récupérer toutes les concessions qui ne seront pas mis en valeur et celles dont les contrats ne seront pas renouveler pour donner à ceux qui pourraient être en même d’investir pour l’intérêt de l’Ituri. ACP/Fng/JGD/Fmb