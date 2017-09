Ituri : la population de Mongwalu appelée à saisir la justice en cas de différends

Bunia, 11 Sept. 2017 (ACP).- Le bourgmestre de la commune rurale de Mongwalu, Bikili Sende a appelé ses administrés à régler leurs différends devant la justice ou encore devant les vieux sages plutôt que de se faire justice. M. Bikili Sende l’a dit à la suite de plusieurs cas d’homicides volontaires enregistrés dans cette entité située à 85km de la ville de Bunia dont le dernier remonte au week-end dernier où un jeune homme a succombé à ses blessures après une bagarre avec son propre ami.

La bataille rangée, les coups et les blessures, a-t-il fait savoir, sont des pratiques dépassées et les observateurs attribuent cette situation d’homicides involontaires enregistrés généralement parmi les jeunes par la consommation de boissons fortement alcoolisées et de chanvres par les jeunes de cette entité se trouvant dans le territoire de Djugu. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD/FMB