Ituri: Les responsables de radios sommés de se mettre en ordre vis-à-vis de l’Etat endéans 15 jours

Bunia, 24 Juillet 2017 (ACP).- Les responsables de radios en Ituri sont sommés de se mettre en ordre vis-à-vis de l’Etat endéans quinze (15) jours à dater du samedi 22 Juillet courant, a indiqué le ministre provincial en charge de l’information, Benjamin Pirwoth, lors de la célébration de la journée nationale de la presse célébrée chaque 22 juillet en RDC.

Selon Pirwoth, cet appel à l’ordre entre dans le but de sécuriser les chevaliers de la plume et de micros mais également de bien identifier les uns et les autres.

Il a instruit séance tenante les responsables de différentes chaînes à faire parvenir la liste de leurs journalistes auprès de son ministère avant de saluer le travail abattu par la presse de l’Ituri pour l’avènement de cette nouvelle province.

Cependant, a-t-il estimé, la presse de l’Ituri a plusieurs défis à relever lesquels défis ont fait l’objet d’interpellation à travers les différents thèmes développés au cours de la présente activité invitant par la même occasion tous les acteurs médiatique, politiques, la population à ancrer ces défis pour l’émergence d’une presse professionnelle.

Deux messages clés doivent être relayés, a-t-il poursuivi, au niveau de la presse de l’Ituri à savoir le message de la paix et celui du développement qui sont les thèmes essentiels que cette jeune entité en a besoin raison pour la quelle a-t-il expliqué la presse est appelée à interpréter positivement les événements.

De son côté le président ad intérim de l’UNPC/Ituri, Serge Karba, a invité les journalistes à avoir un sens élevé de critique pour bien doser les éléments à diffuser ou à publier pour préserver l’intérêt de la communauté plutôt que de passer les informations sensationnelles susceptibles à attiser le feu.

En prélude des élections qui se profilent à l’horizon dans le pays, a-t-il indiqué, les chevaliers de la plume et de micros devront traiter leurs informations avec beaucoup de tact pour éviter de sombre le pays dans le chaos à l’issue de scrutins.

Sur les 41 radios répertoriées dans la province de l’Ituri seulement deux sont en ordre ». L’édition 2017 de la présente journée était placée sous le thème: « Les journalistes critiques dans une société juste et pacifique pour des élections libres et transparentes », renseigne-t-on. ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet