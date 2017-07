Ituri: Une séance technique en prévision du projet « Ensemble pour la paix » dans le Sud-Irumu

Bunia, 24 Juillet 2017 (ACP).- Le gouverneur de la province de l’Ituri, Jefferson Abdallah Pene Mbaka, a présidé, le week-end une séance technique du projet « Ensemble pour la paix » qui sera lancé officiellement le mercredi 02 Août et exécuté pendant 24 mois dans le Sud-Irumu pour un coût de l’ordre de 6.500.000 dollars américains.

M. Pene Mbaka a exhorté ses administrés particulièrement la communauté concernée à s’approprier le présent projet pour sa réussite totale pour y parvenir. Il y aura désormais une évaluation à chaque étape du projet ajoutant que concernant le volet dialogue démocratique son gouvernement va capitaliser la disponibilité de FRPI pour l’insérer dans le processus de dialogue, a-t-il dit.

Pour sa part, le coordonnateur provincial du STAREC/ Ituri, Jean Marc Mazio, a indiqué que ce projet vient offrir une méthodologie où les acteurs impliqués dans la stabilisation du Sud Irumu vont se mettre devant leur responsabilité vers le chemin de la paix qui ouvre les possibilités du développement.

Pour lui, la question de l’activisme de FRPI et de conflits au Sud Irumu ne doit pas être abordé d’une manière isolée mais plutôt dans une approche globale pour une meilleure compréhension du présent projet afin de faciliter son appropriation par toutes les parties prenantes avant d’annoncer l’argent destiné au projet est déjà décaissé dans les comptes de partenaires de mise en œuvre.

M. Jean-Marc Mazio a fait savoir que le projet sera focalisé sur plusieurs objectifs notamment le dialogue démocratique sur la problématique de FRPI, les conflits identitaires et de terre, les conflits entre communautés, afflux migratoire, la gouvernance foncière et minière, la gouvernance sécuritaire locale. Le projet est porté UN-Habitat dans un consortium de sept organisations dont deux agences du système de Nations-Unies (ONU-Habitant)/OIM) trois ONG internationales (COOPI, SFCG, Mercy corps) et deux ONG nationales (Aciar et Caritas/Bunia). ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet