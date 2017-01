Ituri : signature par les ministres provinciaux de différents arrêtés relatifs aux finances

Bunia, 10 Janv.2017 (ACP).- Les ministres provinciaux de l’Ituri ont solennellement signé lundi, au cours d’une réunion tenue au gouvernorat, différents arrêtés provinciaux relatifs aux finances, sous la présidence du gouverneur Jefferson Abdallah Pene Mbaka.

Devant la presse le ministre provincial en charge de l’intérieur et porte-parole du gouvernement, Me Étienne Unega Ega, a indiqué que ces signatures apposées au bas des arrêtés signés par l’autorité provinciale qui déterminent l’assiette, le taux ainsi que les modalités de recouvrement de droits, taxes et redevances provinciales à percevoir à l’initiative de chaque ministère sectoriel.

Pour lui, cet exercice permettra désormais au service d’assiette de chaque ministère de pouvoir entreprendre l’exécution du budget provincial à travers la mobilisation de recettes, dans le but de fournir des ressources permettant au gouvernement de l’Ituri de réaliser son programme d’action.

Il a, par ailleurs, appelé la population à s’investir dans le civisme fiscal indispensable pour l’envol de cette nouvelle entité administrative. ACP/Mat/May