Ituri: le tribunal militaire condamne à perpétuité un sergent de la police pour meurtre

Bunia, 03Mars 2017 (ACP).- Le Tribunal militaire de l’ex Province Orientale garnison de l’Ituri siégeant en matière de flagrance, a condamné vendredi à la peine capitale le sergent Kimbabo Fabrice de la police nationale et garde du corps du questeur de l’Assemblée provinciale de l’Ituri pour meurtre d’un taximan moto alors que le chauffeur du même questeur a écopé la peine de quinze ans de prison à l’issue d’une audience foraine organisée pendant trois jours à Bunia

En plus de la condamnation, le policier et le chauffeur sont astreint à payer trois cent mille dollars américains à titre de dommages et intérêt à la famille de la victime.

Concernant le cas du questeur qui était à bord du véhicule lorsque son garde du corps a tiré à bout portant sur sa victime le tribunal militaire l’a acquitté pour cause de la maladie qui limite tous ses mouvements.

Les avocats des condamnés ont cinq jours pour interjeter l’appel. La mort du présent taximan moto remonte au mardi 28 février courant suite à une altercation entre un groupe des taxisman moto qui avaient bloqué la voie publique et le garde du corps du questeur et son chauffeur au cours de laquelle le policier visiblement très débordé a tiré pour disperser la foule et la balle a atteint mortellement la victime au niveau de son abdomen, rappelle-t-on. ACP/FNG/Kayu/May