Ituri: Vers l’exploitation industrielle dans le gisement certifié de Kibali-Sud de SOKIMO

Bunia,04 Sept.2017(ACP).-La société minière de kilo-moto (SOKIMO) est en pourparlers avec ses différents partenaires pour procéder dans les jours avenir aux travaux de l’exploitation industrielle au niveau de son gisement certifié de « Kibali-Sud » situé en territoire de Watsa dans la province du Haut-Uélé qui n’est pas à confondre avec la société d’exploitation minière Kibali Gold mines, a révélé lundi le directeur général de cette entreprise publique Upio Kakura au cours d’un entretien avec l’ACP.

Au cours de la même occasion Upio Kakura a indiqué qu’il revient d’une mission des au niveau du groupe « Moto » appartenant à son entreprise situé dans la province sœur du Haut-Uélé précisément dans le territoire de Watsa centre où il a été question de rendre une visite de réconfort aux cadres et agents de sa société et palper l’état des installations minières et autres.

Au niveau de la localité de Maboku située à près de 50km de Watsa centre il était question d’étudier les voies et moyens pour redéployer les matériels d’une unité de traitement de minerais qui n’est plus fonctionnel vers un autre site où a-t-il estimé il est possible d’exploiter les rejets qui appartiennent à la SOKIMO.

Pour lui, l’objectif global de cette mission des états lieux effectuée du 30 au 31 Août courant dans le Haut-Uélé est de permettre à son comité de gestion d’adopter les stratégies pour la relance de la société avant d’exprimer sa satisfaction de tout ce qu’il a vu mais également de l’enthousiasme qui anime les cadres et agents a-t-il souligné constitue un des atouts majeurs pour la réussite des efforts que son comité de gestion est entrain d’entreprendre.

Solutions palliatives pour la prime des agents

Par ailleurs il annoncé qu’en attendant le début de grands travaux avec l’exploitation industrielle dans les sites de minerais existants identifiés à partir de certaines activités notamment l’exploitation forestière, l’encadrement des activités minières artisanales, l’agriculture, la gestion saine de formations médicales, une petite prime d’encouragement issue des activités évoquées ci-haut sera réservée au personnel afin de permettre aux agents et cadres d’avoir un petit gagne-pain pour la survie de la société.

Plaidoyer pour l’augmentation de la centrale de Budana

En outre le DG de la SOKIMO a plaidé pour l’augmentation de la capacité de la centrale hydroélectrique de Budana appartenant à l’électrokimo une branche de la SOKIMO spécialisée dans production et la distribution de l’énergie électrique particulièrement dans la ville de Bunia face à une forte demande enregistrée dans le chef-lieu de l’Ituri.

Il a expliqué que l’augmentation de la capacité de la centrale de Budana nécessite des financements adéquats pour renouveler ses installations vétustes et l’augmentation de lignes pour la distribution du courant à travers les quartiers de Bunia non encore desservis.

Toute fois, a-t-il fait savoir partant de ce qui existe, il y a moyen de faire mieux celui de rationaliser la distribution de l’électricité qui passe par la lutte contre le raccordement frauduleux du courant, la destruction méchante de pilonnes, les vols de câbles et le payement de factures par les abonnés pour permette à l’électrokimo d’avoir les moyens de développer son réseau.

Upio Kakura a exhorté les abonnés de l’électrokimo à adopter les pratiques saines celles qui consistent d’une part à utiliser les ampoules économiques qui consomment moins d’énergie plutôt que des ampoules incandescentes et de l’autre d’étreindre les ampoules pendant la journée pour éviter le gaspillage de l’énergie et le surcharge du réseau.

le DG a appelé, par ailleurs, à la vigilance de tous les abonnés de l’électrokimo qui doivent se constituer en association de consommateur pour protéger le réseau afin de lutter contre le raccordement pirate qui est un véritable danger public dont certains électriciens de l’électrokimo seraient de complices. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI/CFM