Ituri: vingt(20) journalistes renforcés en capacités sur l’approche « information de proximité »

Bunia, 15 Fév. 2017 (ACP).- Vingt(20) opérateurs de médias, dont dix(10) journalistes de la Radio canal révélation(RCR) et dix(10) correspondants locaux, tous œuvrant en Ituri, participent depuis mardi à un atelier de renforcement de capacités de radios locales via les Nouvelles technologies de l’information et de la communication(NTIC), a indiqué le directeur de RCR Richard Pitua.

Selon lui, l’objectif visé est d’outiller les participants à mieux couvrir les activités suivant l’approche « information de proximité »

Ces assises de deux(2) jours bénéficient de l’appui financier de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation et la culture(Unesco), souligne-t-on. ACP/FNG/ZNG/Wet