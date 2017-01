Ituri /Walendu Bindi : lancement officiel de deux projets  de développement

Bunia, 06 Janv.2017(ACP).- Le ministre provincial de l’Ituri en charge de l’intérieur Me Unega Ege Étienne a lancé officiellement jeudi dans la chefferie de Walendu Bindi deux(2) projets de développement, à savoir la construction de la route de desserte agricole, long de 46km, sur l’axe Nombe-Kapuru-Sisaolongba et de la réhabilitation deux(2) marchés publics à kagaba et Gethy État.

Etienne Unega Ege a indiqué que ce projet contribuera à la stabilisation dans la chefferie, en utilisant les démobilisés dans les travaux de réhabilitation de la route et la construction des marchés et participera au développement de l’entité.En outre il a invité les miliciens qui hésitent encore à quitter la brousse pour participer à la reconstruction et contribuer au retour de la paix.

Pour sa part, le coordinateur de l’Ong nationale « Association de jeunes pour le développement communautaire »(AJEDEC), Aimé Birido, a indiqué que les deux projets poursuivent comme objectif la réduction de la violence au sein de la communauté, le renforcement de la cohésion sociale, la restauration de la confiance entre les combattants démobilisés et leur communauté d’accueille.

Par ailleurs il a précisé que la mise en œuvre des activités de ces projets se basera sur la méthode de travaux à haute intensité à main d’œuvre(THIMO) qui favorisera l’inclusion des ex-combattants venus de Kitona.ACP/Mat/Kgd