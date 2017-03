Ituri:Le budget de l’OCC passe de 151.000.000 à 213.000.000 de dollars américains 

Bunia,24 Mars 2017(ACP).- Le budget de l’Office congolais de contrôle passe de 151.000.000 à 213.000.000 de dollars américains avec comme priorité le paiement des arriérés de salaire et de compte final de retraités et de décédés, a annoncé jeudi devant la presse le Président du conseil d’administration(PCA) de cette entreprise publique Placide Tshisuba, peu après son arrivée dans la ville de Bunia.

Dans le même budget, a-t-il ajouté, il est prévu une part de laboratoires pour permettre à l’OCC d’être toujours à la pointe de la pour les investissements parce que a-t-il dit son entreprise envisage d’acquérir de nouveaux équipements nouvelle technologie au servir du peuple congolais.

Pour M. Placide Tshisuba la nouvelle équipe à la tête de l’OCC est une équipe de choc et vertébrée constituée des femmes et des hommes décidés à donner une nouvelle vision à cette entreprise publique grâce à un plan de redressement ajoutant qu’il mettra en profit son séjour en Ituri pour pousser davantage les agents et cadres au niveau local au travail et à la prise de conscience.

le PCA de l’OCC prévoit entre autres une séances avec les opérateurs économiques de l’Ituri, les différents services Etatiques et privés et une descente au niveau de territoires frontaliers avec l’Ouganda qui sont Mahagi et Aru où les coulages de recettes sont maintes fois décriées par les élus du peuple et la société civile. ACP/FNG/Kayu/KGD