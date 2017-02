Ituri:Plaidoyer pour le remplacement de cinq(5) élus provinciaux

Bunia, 11 Févr. 2017 (ACP).- Le député provincial Pierre Claver Bedidjo a plaidé, vendredi à Bunia, pour le remplacement de cinq(5) de ses collègues, dont quatre(4) nommés ministres au sein du gouvernement provincial de l’Ituri et un (1) décédé.

Pour lui, cette situation crée un vide car a-t-il estimé sur les 30 élus provinciaux de l’Ituri cinq(5) postes restent à pourvoir au niveau de bureaux de certaines commissions notamment celle de l’environnement et gestion de ressources naturelles avec le décès en 2016 de son vice président.

L’élu du territoire de Djugu a émis le vœu de revoir les mandats de suppléants validés afin de combler les vides qui affectent non seulement le bon fonctionnement de l’organe délibérant provincial mais également le travail pendant les vacances parlementaires pour certains territoires comme Aru et Mambasa qui restent respectivement avec deux(2) et un(1) député. ACP/ZNG/Kgd